السعيدي يشيد بالمبادرة الشبابية لنشر الوعي المجتمعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، على برامج المبادرة الشبابية لبرنامج تعزيز سبل السلام في اليمن.



وتعرف الوكيل السعيدي من رئيس مبادرة منع حمل السلاح أشرف قطمير، على أنشطة مناصرة منع حمل السلاح داخل مديريات تريم وسيؤن والقطن والتي تنفذها مبادرة " مستقبلنا غير".

وأشاد السعيدي بالمبادرة ووسائلها في نشر الوعي المجتمعي وكذا الجهود الشبابية التي تعمل على نشر السلام في اليمن..موكداَ دعمه للمبادرات الإيجابية التي تلامس قضايا المجتمع وأمنه المعيشي .