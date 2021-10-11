شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة الإحصاء بالإدارات الحكومية بتريم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم مكتب الجهاز المركزي للإحصاء فرع تريم حضرموت، اليوم، البرنامج التدريبي في المجال الإحصائي - المرحلة الأولى - لرؤساء أقسام الإحصاء والمعلومات بالإدارات الحكومية بالمديرية بتمويل من جمعية المعروف للتنمية ومعهد التفوق المهني للتدريب والتأهيل ومؤسسة الوداد للتنمية.



وأوضح مدير مكتب الإحصاء بتريم المهندس حسين بامقيشم، أن البرنامج يهدف إلى رفع قدرات الموظفين في أقسام الإحصاء والمعلومات بالإدارات الحكومية في برامج التحليل الإحصائي الذي سينعكس بدوره في خدمة المرافق الحكومية بشكل أفضل.