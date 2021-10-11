وزير الخارجية: الحوثيون يمنعون وصول الغذاء والدواء إلى مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

اتهم وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، جماعة "أنصار الله"، بمحاصرة مدنيين في مديرية العَبدية في محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.



وقال ابن مبارك، خلال اتصال هاتفي مع الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "عشرات الآلاف من سكان مديرية العَبدية [جنوب] محافظة مأرب نتيجة الحصار الهمجي الذي يفرضه الحوثيون على المديرية منذ أسبوعين".

وأضاف أن "الحوثيين يمنعون وصول الغذاء والدواء وإجلاء الجرحى إلى مديرية العَبدية، ويستهدفون المديرية بالصواريخ البالستية وكل أنواع الأسلحة الثقيلة، وترتكب أفظع الجرائم بحق السكان المدنيين، في انتهاك صارخ لكل مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني".

ودعا وزير الخارجية اليمني، الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين وإنهاء الحصار الوحشي وإدانته كجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي ولا تسقط بالتقادم"، على حد قوله.