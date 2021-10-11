‏الارياني يطالب بالضغط على مليشيا الحوثي لالغاء احكام الاعدام بحق الصحفيين الأربعة واطلاق سراحهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة" ان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام مناسبة للتذكير بأربعة من الصحفيين الذين اختطفتهم مليشيا الحوثي المدعومة من ايران واخفتهم قسرياً ومارست بحقهم ابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وأصدرت بحقهم أوامر بالاعدام في محاكمات شكلية بتهم ملفقة على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية".



‏وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان هذه الذكرى تاتي بعد ايام من جريمة القتل الجماعي التي نفذتها مليشيا الحوثي الارهابية بحق تسعة مدنيين من محافظة الحديدة بينهم طفل، بعد سنوات من إخفائهم قسرياً وتعذيبهم بشكل وحشي، واخضاعهم لمحاكمة صورية حرموا فيها من ابسط حقوقهم، في تدشين لأعمال القتل الجماعي.

‏وطالب الارياني المبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات حقوق الانسان وحماية الصحفيين بالقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لإلغاء أحكام الإعدام بحق الصحفيين واطلاق سراحهم دون قيد أو شرط، وإنهاء مأساتهم ومعاناة اسرهم.

كما دعا الارياني المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي الارهابية لوقف استخدام القضاء الخاضع لسيطرتها اداة لتصفية حساباتها السياسية وقتل مناهضي مشروعها الانقلابي في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.