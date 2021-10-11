مؤسسة بنت الريف للتنمية بالقطن تشارك في الورشة الاستشارية الختامية لمتابعة قضايا  السلامة المجتمعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - القطن

شاركت مؤسسة بنت الريف للتنمية والحقوق بمديرية القطن في الورشة الاستشارية الختامية لمتابعة قضايا السلامة المجتمعية على المستوى المحلي باليمن الذي يأتي برعاية كريمة من وكيل محافظة حضروموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ / عصام حبريش الكثيري وبالتعاون والتنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعيه والعمل بالوادي والصحراء ونظمتة مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية، صباح اليوم بسيئون، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP - Yemen.



في افتتاح الورشة رحب ممثل مؤسسة الاستجابة للإغاثة والتنمية المهندس عوض بن هامل بالحضور وتحدث عن البرنامج منذ التأسيس واهم مخرجاته المتمثلة في تكوين شبكة مجتمعة وفرق تطوعية ميدانية.

من جانبه لفت المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور عبدالله باجهام ان المجتمع يشهد قضايا بحاجة ماسة ان يجعلها المجتمع نصب عينية، داعيا مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للتكاتف لمعالجة المواضيع التي تلامس هموم المجتمع.

بدورها استعرضت ضياء العويني أنشطة وأعمال الشبكة المجتمعية منذ تأسيسها.

بعدذلك تم تقسيم الحضور الى 4 مجموعات تم من قبلهم وضع خطة توعوية لمكافحة المخدرات لقضايا السلامة المجتمعية بمحافظة حضرموت للفترة من اكتوبر 2021 الى يناير 2020.