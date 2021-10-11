تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - متابعات

شهد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن عبود الشريف، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، حفل تخرج الدفعة الأولى مهارات أساسية من قوات الأمن الخاصة بوادي حضرموت.



وثمن وكيل أول وزارة الداخلية، دعم فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقوات الجيش والأمن.. مؤكداً حرص واهتمام وزارة الداخلية بتعزيز وتأهيل الأجهزة الأمنية للقيام بدورها على أكمل وجه.

من جهته أوضح قائد قوات الأمن الخاصة بالجمهورية العميد يحيى اليسري، بأن الدورة التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتوحيد جهود العمل الأمني، وحث المتخرجين على الاستفادة من مخرجات الدورة وعكس ما تلقوه من معلومات ومعارف إلى ميدان العمل.

وتخلل الحفل، عرض عسكري لخريجي الدفعة ومحاكاة لعمليات الاقتحام وحماية الشخصيات.

حضر الحفل، وكيلا وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية اللواء الركن عبدالحميد الحمادي، وقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير، ومدير عام أمن وادي وصحراء حضرموت العميد مبارك العوبثاني، وقائد التحالف بحضرموت وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية.