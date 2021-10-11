اللجنة الشعبية لمتابعة وتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري الموسع المنعقد بسيئون تقر خطة عملها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

عقدت اللجنة الشعبية لمتابعة وتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري الموسع الذي نظمه مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بوادي حضرموت بمشاركة التنظيمات السياسية والمكونات المجتمعية والعلماء والأكاديميين والشخصيات والوجاهات الاجتماعية والقيادات التنظيمية لمؤتمر حضرموت الجامع بمديريات الوادي والصحراء والقطاع النسوي والشبابي بوادي وصحراء حضرموت , اجتماعها الثاني ضمن تواصل عقد اجتماعاتها أسبوعية برئاسة رئيس اللجنة الشيخ / خالد محسن العامري.



ووقفت اللجنة في الاجتماع امام محضر اجتماعها السابق ومشروع خطة عملها وتحركاتها مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري .

وبعد مناقشات مستفيضة لمجمل ما ورد في جدول اجتماعها والقضايا المستجدة اقرت خطة عملها وتحديد اتجاهات انطلاقتها بلقاء مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بوكيل محافظة حضرموت للتعريف باللجنة ومهامها والدور الذي ستقدمه جنبا الى جنب مع السلطة لمتابعة مخرجات اللقاء التشاوري لتوحيد صف أبناء حضرموت لمجابهة التهديدات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ، كما تم في الاجتماع توزيع أعضاء اللجنة الى مجموعات والجهات المختصة التي ستلتقي بها .

وأهابت اللجنة كافة مواطني وادي وصحراء حضرموت خاصة والمحافظة بشكل عام الوقوف الى جانب أعضاء اللجنة ومساندتهم في الاطروحات لضمان تنفيذ ما جاء في توصيات البيان الختامي , مؤكدة بان اللجنة منهم واليهم وتسعى الى دق باب كل مسئول في الحكومة والسلطة المحلية والأمنية والعسكرية شملته التوصيات بالبيان للإسهام في تخفيف معاناة المواطنين .

كما اكدت اللجنة بان عملها سيكون شفافيا واطلاع المواطنين على ما توصلت اليه من خلال تلك اللقاء مع الجهات المختصة اول بأول وكشف المعرقلين في طريق عملها.