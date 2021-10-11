شكرا لبحثكم عن خبر محكمة متخصصة تبطل قرار الرئيس هادي بحكم قضائي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر رئيس المحكمة الإدارية بعدن بصدر حكم قضائي بإلغاء أحد قرارات رئيس الجمهورية. واصدر رئيس المحكمة الادارية بعدن حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام للجمهوريه د احمد الموساي . واعتبر قرار تعيين النائب العام كان غير قانوني .

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