مدير عام الصحة بالمهرة يرأس اجتماعاً للأطباء والطاقم الصحي في مستشفى سيحوت العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

عقد اليوم في مديرية سيحوت محافظة المهرة اجتماعاً للأطباء والطاقم الصحي في مستشفى سيحوت العام برئاسة مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد لمناقشة مستجدات الوضع الوبائي بالمديرية.



واستعرض الإجتماع الذي ضم القائم بأعمال أمين عام المجلس المحلي الأستاذ عبدالله عوض باعبده ونائب مدير عام مكتب الصحة والسكان لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي، التحديات التي تقف أمام المستشفى في مجابهة فيروس كورونا والأجراءات الأحترازية التي يجب اتخاذها للحد من انتشاره بين أوساط المجتمع.

وأكد مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عوض مبارك، على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحلحلة لكافة الإشكالات واتخاذ إجراءات صحية مناسبة ، مشدداً على ضرورة تعزيز عمل التثقيف والتوعية ونشر الرسالة الهادفة حول فيروس كورونا وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة في مجالات التوعية وأرشاد المواطنين بأهمية تجنب مخاطر الوباء المستجد.

وثمّن جهود وتضحيات العاملين في القطاع الصحي كافة نظير ما يقدمونه من خدمات انسانية للمواطنين في هذه المرحلة التي تتطلب مشاركة وتضحية الجميع لخدمة المجتمع.

ودعى عوض مبارك الى تكاتف الجميع وتوحيد كافة الجهود الرامية لمكافحة الحميات وفيروس كورونا، وضرورة التحلي بالوعي الصحي وتنفيذ التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعّات والألتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمحاصرة الوباء وحماية المواطنين من أي مخاطر لانتقال العدوى بما يضمن صحتهم وسلامتهم.

من جانبة شكر القائم بأعمال أمين عام المجلس المحلي بالمديرية الأستاذ عبدالله عوض باعبده كافة الجهود التي تبذل من قبل قيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بالمحافظة في مواجهة جائحة كورونا ، لاًفتاً أن السلطة المحلية بالمديرية تبذل جهود كبيرة الى جانب الجهات الصحية لمجابهة الوباء وحماية المواطنين من مخاطر وصوله وتفشيه بين أوساط المجتمع في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.