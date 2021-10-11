مدير عام الصحة بالمهرة يناقش مع القائم بأعمال مدير عام سيحوت تطورات تفشي كورونا بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيحوت

التقى مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد، اليوم، ومعه نائب المدير لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون، القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت - عضو مجلس النواب الشيخ محمد أحمد الزويدي لمناقشة تطورات تفشي الموجه الثالثة لجائحة كورونا بالمديرية.



وتدارس مبارك مع الزويدي الوضع الصحي والوبائي في المديرية ، مستعرضاً الخطوات التي أتخذها مكتب الصحة في دعم مستشفى سيحوت العام بالوقود والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في هذا الجانب في ظل انتشار الحميات المتزايدة في المديرية.

واستمع الى شرحاً موجزاً من القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت والهيئة الإدارية للمجلس المحلي عن أبرز الملاحظات والمقترحات والإجراءات الأحترازية المناسبة للحد من تفشي الوباء في المديرية ، مؤكداً السعي لتنفيذها ومواصلة دعم القطاع الصحي.

وقال أن قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر تقدم دعما كبيرا للقطاع الصحي من خلال تحمّلها ميزانيات مالية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمجابهة فيروس كورونا ، مؤكداً بأنها ستواصل دعمها السخي للقطاع الصحي خلال الأزمة الحالية.

وأكد مدير عام الصحة بالمحافظة بأن المكتب سوف يقف إلى جانب السلطات المحلية وسيقدم كافة التسهيلات والإجراءات و الدعم اللازم والمطلوب وفق الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذه الجائحة التي ضربت العالم.

إلى ذلك أشاد القائم بأعمال مدير عام سيحوت الشيخ محمد أحمد الزويدي بالجهود التي يبذلها القطاع الصحي بالمحافظة في مكافحة الأمراض والأوبئة والخدمات التي يقدمها وإصراره على التغلب على التحديات وفق الامكانات المتاحة.

وثمّن الزويدي الدعم الذي تقدمه قيادة السلطة المحلية وإيلاء القطاع الصحي اهتماماً كبيراً في الظروف التي تمر بها البلاد ، مؤكداً وقوف ومساندة السلطة المحلية بالمديرية للقطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا بالمديرية.

حضر اللقاء، القائم بأعمال أمين عام المجلس المحلي الأستاذ عبدالله عوض باعبده ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ سعيد مبارك معرابي ورئيس فريق الإستجابة السريعة الأستاذ عمر عبدالله العدل ورئيس قسم الإعلام بمكتب الصحة الإعلامي عماد باحميش وأعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي وعدداً من مدراء المكاتب والكوادر الصحية بالمديرية.