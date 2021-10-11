رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الشيخ صالح مبخوت كعلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة إلى العميد ناجي صالح كعلان والشيخ ربيش مبخوت كعلان، عزاهما بوفاة الشيخ صالح مبخوت كعلان الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشاد الدكتور بن دغر، بادوار الفقيد الوطنية والنضالية واسهاماته الاجتماعية وحبه لعمل الخير واصلاح ذات البين..معبراً عن خالص العزاء وعظيم المواساة لاسرة وذوي الفقيد، وكافة قبائل الجدعان بهذا المصاب الأليم..داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.