وزير الخارجية يناقش مع منسق الشؤون الانسانية الاوضاع في مديرية العبدية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، في اتصال هاتفي مع الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى بلادنا ديفيد جريسلي، الوضع الإنساني المأساوي الذي يواجهه عشرات الالاف من سكان مديرية العبدية بمحافظة مأرب نتيجة الحصار الهمجي الذي تفرضه المليشيات الحوثية على المديرية منذ اسبوعين.



وأوضح الوزير بن مبارك، بان المليشيات الانقلابية تمنع وصول الغذاء والدواء وتمنع اجلاء الجرحى وتستهدف المديرية بالصواريخ البالستية وكل أنواع الأسلحة الثقيلة، وترتكب أفضع الجرائم بحق السكان المدنيين، في انتهاك صارخ لكل مبادئ حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعا وزير الخارجية، الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين وإنهاء الحصار الوحشي وادانته كجريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي ولا تسقط بالتقادم .