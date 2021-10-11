اختتام البرنامج التدريبي للحزمة الأحصائية الأقوى والأسهل في تحليل بيانات البحوث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أختتمت مؤسسة الطبيب الزائر التنموية بالشراكة مع أكاديمية الخريجين للتدريب وتنمية القدرات وبالتنسيق مع نادي مسارات التنموي البرنامج التدريبي بعنوان الحزمة الأحصائية الأقوى والأسهل في تحليل بيانات البحوث.



حيث أستمر البرنامج للفترة من 20 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2021 م .

وفي ختام الدورة تقدمت الأستاذة أعتماد بن شحنة بالشكر والتقدير لأكاديمية الخريجين للتدريب وتنمية القدرات ممثلة بالأستاذة حصه الحامدي المدير التنفيذي للأكاديمية على نجاح البرنامج التدريبي بأمتياز ؛ كما تقدمت بالشكر الجزيل للدكتور خالد سلمان باصالح على إلقاء الدورة وتوصيل المعلومة للمستهدفين بشكل مبسط وراقي جدآ ؛ والشكر موصول لنادي مسارات التنموي على التنسيق لإقامة البرنامج التدريبي على مدى اسبوعين .

كما تم تكريم المستهدفين من البرنامج التدريبي بشهادات حضور من قبل مؤسسة الطبيب الزائر التنموية وأكاديمية الخريجين للتدريب وتنمية القدرات ؛ وقد عبر المتدربين عن مدى أستفادتهم من هذا البرنامج وانعكاساته على حياتهم العملية.