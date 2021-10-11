صندوق "صحة مهري" يقيم حفلا تكريميا للجهات والمؤسسات الداعمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

نظم صندوق صحة مهري، اليوم، حفلا تكريميا للجهات والمؤسسات الداعمة، بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس الصندوق، بحضور الشيخ توكل ياسين عضو مجلس الشورى والشيخ صبري بن قاشن مستشار محافظ المهرة، وعدد من التجار والشخصيات الاجتماعية.

وفي الحفل شكر مدير عام الصندوق الدكتور محمد المجيبي، كافة الداعمين على دعمهم المستمر والذي ساهم في تحقيق كثير من الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها منذ تأسيسه خلال عام كامل، داعياً التجار ومن يسعون في العمل الخيري لدعم الصندوق.

وخلال الفعالية جرى فتح باب الترشيح للأعضاء ومن يجد في نفسه الرغبة بترشيح نفسه للعمل لدى الصندوق.

من جانبه حث الأمين العام للصندوق الشيخ سعد محمد سعد بانواس كافة الأعضاء على مضاعفة الجهود وتادية في العمل والتواصل مع المنظمات الدعمة ومساندة الحالات التي تستحق ، لافتا إلى أهمية التنسيق فيما بين الأعضاء.