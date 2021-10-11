مدير عام الصحة بالمهرة يتفقد مستشفى سيحوت العام ويطلع على الوضع الوبائي بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدكتور عوض مبارك سعد اليوم، سير العمل الصحي فيمستشفى سيحوت العام.



واطلع مدير عام مكتب الصحة، على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم للمواطنين وتطورات الوضع الوبائي في ظل انتشار الحميات المتزايده في مديرية سيحوت.

واستمع إلى شرحاً مفصلاً عن أبرز الإشكاليات الصحية واحتياجات ومتطلبات المستشفى من المستلزمات الطبية والعلاجات اللأزمة لتخفيف معاناه المرضى والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الأمراض و الأوبئة بالمديرية.

وأكد عوض مبارك أن مكتب الصحة يسعى لتحسين خدمات القطاع الصحي والنهوض بعمل مستشفى سيحوت لتقديم أفضل الخدمات للمرضى بدعم سخي من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ، لأفتاً بأنه يعمل وفق خطط احترازية وقائية للحد من أنتشار الوباء في المحافظة عامة.

وأشاد بكافة الجهود المبذولة من قبل الكوادر الصحية في المديرية نظير ما يقدمونه من جهود وأعمال إنسانية للمواطنين في ظل وجود وباء كورونا ، مشدداً على ضرورة تكاثف الجميع من جهات ذات العلاقة وكذا المواطنين للخروج بصورة مشرفة في مكافحة هذا الوباء المستجد.

رافق مدير عام مكتب الصحة خلال الزيارة، نائب المدير لشؤون الرعاية الصحية الأولية الدكتور مبارك بن مزيون والإعلامي عماد صالح باحميش رئيس قسم الإعلام في مكتب الصحة بالمحافظة