بن ياسر يترأس اجتماعاً لمناقشة أوضاع الطلبة في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ترأس الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، اليوم، اجتماعاً ضم المدير التنفيذي لصندوق التنمية البشرية الدكتور أحمد سعيد جمعان بلحاف وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وذلك لمناقشة أوضاع الطلاب الدارسين في الخارج .



ووقف الاجتماع، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الاستاذ سالم نيمر ومدير عام الشؤون المالية والادارية الاستاذ عدنان بادينار ، على أوضاع الطلاب الدارسين في الخارج والصعوبات التي تواجههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

كما وجه المحافظ "بن ياسر" خلال الاجتماع بصرف مستحقات الطلاب من الاعاشة للربع الثالث من هذا العام 2021م.

وتم في الاجتماع معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعترض عمل الصندوق جراء انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار ووضع مجموعة من الإجراءات والمعالجات التي تعمل على تحسين عمل الصندوق بما يسهم في القيام بمهامه وتنفيذ خططه في التنمية البشرية.