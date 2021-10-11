افتتاح قاعة الحاسوب بالإدارة المحلية بمديرية الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر اليوم، قاعة الحاسوب بالإدارة المحلية بمديرية الغيضة التابعة للإدارة العامة للبحوث والتدريب بالمحافظة الممولة من الوكالة الألمانية giz .



وخلال الافتتاح، الذي حضره مدير عام مديرية الغيضة الاستاذ سالم عوض سعيدان، أشار نيمر إلى أهمية وجود مثل هذه القاعات التدريبية التي تعمل على تنمية وقدرات الموظفين، مؤكداً على أهمية الاستفادة منها من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية .

من جانبه أشار مدير عام إدارة البحوث والتدريب الأستاذ محمد أحمد شملان إلى حاجة إدارة البحوث والتدريب لهذه القاعة التدريبية ، لافتاً إلى أنه سيتم العمل على تدريب الكادر الوظيفي بالمحافظة من خلال عدة برامج تدريبية للرفع من قدراتهم ومستوياتهم العملية.