أمين عام محلي المهرة يدشن دورة تدريبية في المهارات الادارية للقيادات التنفيذية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر اليوم دورة تدريبية في المهارات الادارية.



وخلال التدشين أشار نيمر إلى أن السلطة المحلية تسعى لتوفير كافة الامكانيات المتاحة في رفد الموازنات العامة للمكاتب التنفيذية للارتقاء بعملها نحو الأفضل ، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الدورة وتطبيقها في العمل الاداري وإدخال نظم إدارية جديدة في مختلف الادارت والخروج بتوصيات تعمل على تطوير العمل الاداري والحكومي .

من جانبه أشار مدير عام ادارة البحوث والتدريب الاستاذ محمد احمد شملان إلى أن الدورة تستهدف مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة موضحاً أنها تمثل أهمية كبيرة لمدراء العموم كونها تعمل على تحسين قدرات الكوادر الوظيفية في المحافظة .

وكان مدرب الدورة علي أحمد مياس بين أن الدورة التي تستمر لثلاثة أيام ستتناول أهم المهارات الادارية وهي مهارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاجتماعات وإدارة الصراع الوظيفي مشدداً على أهمية الاستفادة من الدورة وعكس مخرجاتها في العمل الاداري.