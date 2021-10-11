محافظ المهرة يترأس اجتماع اللجنة الأمنية لمناقشة المستجدات ويشدد على تعزيز الإجراءات الأمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تراس الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ، اليوم ، اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر.



وناقش الاجتماع الوضع العام والمستجدات الأمنية بالمحافظة وطبيعة الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل قادة الوحدات الأمنية والعسكرية للحفاظ على استقرار المحافظة والسكينة العامة وبسط الأمن في جميع المديريات.

وكان المحافظ بن ياسر قد رحب في مستهل الاجتماع بأعضاء اللجنة ، ناقلا لهم تحايا فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن وتوجيهاته إلى السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية بالحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تتميز به المحافظة والنأي بها عن المشاكل والصراعات والتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار ومواجهة التحديات، مستعرضا نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية والقضايا التي جرى مناقشتها مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من المسؤولين في الحكومة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة ورفع الحس الأمني والارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية وأن تكون في يقضة عالية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية بما يمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها.

وثمن الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة في تعزيز الأمن ومكافحة الظواهر السلبية المخلة بالأمن والسكينة العامة.