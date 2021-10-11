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تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الإثنين

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اليمن العربي - خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365 - خاص

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الإثنين وقد جاءت كالتالي:

 

 

أسعار البيع

 

السعودي  :  312

 

الدولار     :  1195

 

الدرهم الإماراتي: 314

 

 

أسعار الشراء

 

السعودي  :  314

 

الدولار     :  1205

 

الدرهم الإماراتي: 316

 

 

• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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