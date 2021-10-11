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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار العملات في حضرموت اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021
الخليج 365 - خاص
ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، اليوم الإثنين وقد جاءت كالتالي:
أسعار البيع
السعودي : 312
الدولار : 1195
الدرهم الإماراتي: 314
أسعار الشراء
السعودي : 314
الدولار : 1205
الدرهم الإماراتي: 316
• تنويه: الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.