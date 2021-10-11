شكرا لبحثكم عن خبر العبدية المحاصرة .. تحرير بيحان ينقذها وطيران التحالف هذا موقفه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر قبلي في العبدية بمارب ، أن معارك تدور بلا توقف منذ يومين ، حيث تحاول قوات الحوثيين اقتحام المديرية وحشدت عدد كبير من المقاتلين والاسلحة الثقيلة من اجل الاقتحام .

وسقط أكثر من 100 مقاتل تابغ للشرعية بين قتيل وجريح خلال المعارك الأخيرة في العبدية وكذه قوات الحوثيين تكبدت خسائر بشرية كبيرة ، في ظل عدم وجود مستشفيات لعلاج الجرحى بسبب حصار المديرية .

وتدور المعارك في بني عبد وقطاع خرفان ، وتستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة .

وبين المصدر ، أن قوات التحالف تشن غارات على مواقع الحوثيين بالعبدية بشكل مكثف للغاية ووصل عددها خلال ساعات إلى نحو 30 غارة ، مشيراً إلى وجود أكثر من 2000 جندي وضابط في قوات الشرعية بالعبدية وأسلحة وبحال سيطر الحوثيين عليها سياخذون الأسلحة ويقومون باعمال انتقامية تستهدف الجنود والضباط واسرهم كونهم ليس لديهم منفذ للخروج .

ووفقاً للمصدر ، فإن قوات الشرعية ينبغي عليها التحرك للسيطرة على عين وبيحان بمعركة سريعة مالم فسيكون مصير العبدية والجوبة وجبل مراد السقوط بيد الحوثيين ، فقد تسببت سيطرة الحوثيين بشكل سريع وخاطف على بيحان وعين بسقوط حريب بدون قتال ومنها فتح الحوثيين جبهة نحو العبدية والجوبة وبحال سقطت الجوبة ستكون النتائج كارثية ، وتعدد محاور المواجهات في مارب بسبب فتح الحوثيين جبهات نحو مارب من اتجاه الجوف والبيضاء وسقوط نهم تسبب بضغط كبير وفتحهم مؤخراً جبهة من اتجاه بيحان وعين خطير للغاية .

وأشار المصدر ، أنه بحال سيطرت قوات الشرعية على بيحان وعين ، سفتح الحصار عن العبدية وسينسحب الحوثيين من حريب بدون قتال ومن المواقع التي سيطروا عليها في الجوبة بسبب قطع الامداد عنهم .

اما بحال سيطر الحوثيين على العبدية فلن يكون لسيطرة الشرعية على بيحان وعين اي اهمية كونهم حصلوا على خط امداد نحو الجوبة وجبل مراد من اتجاه البيضاء وماهلية ورحبة .