شكرا لبحثكم عن خبر كلية الإعلام بجامعة عدن تصدر اعلان هام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إعلان هام تعلن كلية الإعلام بجامعة عدن للطلاب المتقدمين للالتحاق بالدراسة في الكلية للعام الدراسي.2021 __2022 بأن إجراءات القبول ستتم يوم الإثنين القادم الموا فق 2021/10/18 الساعة الثامنة والنصف صباحا في مبنى الكلية بخورمكسر وعلى المتقدمين إحضار ملف يحتوي على : 1" كرت التنسيق 2" شهادة الثانوية العامة الأصل وصورة طبق الأصل منها 3' صورة من البطاقة الشخصية او الجواز او شهادة الميلاد 4" 4.صور شخصية 4×6 خلفية بيضاء 5". رسوم التسجيل إدارة كلية الإعلام

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