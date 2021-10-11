شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل بشعة: الهمدان يستدرج زوجته الى خارج المنزل ثم يحرقها بعد قتلها في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن يمني على قتل زوجته وحرق جثمانها بعد استدراجها إلى مكان خالٍ خارج إحدى القرى بمديرية همدان شمالي العاصمة صنعاء. ونشرت مصادر إعلامية تفاصيل جديدة عن الواقعة التي يعود تأريخها إلى يوليو 2021، حيث أقدم المواطن محمد علي محسن الجائفي (33 سنة)، على استدراج زوجته أمه الله صالح مجاهد الجائفي (29 سنة) وطلب منها الذهاب إلى منزل والدها، منفردة دون أولادها. ووقعت الحادثة، بقرية الجائف بمديرية همدان التابعة لمحافظة صنعاء، حيث طلب الجاني من زوجته الخروج معه إلى منزل والدها، وترك بناتهما الأربع في المنزل، والتي تبلغ أكبرهن 10 أعوام، والرابعة عامين، وهو ما فعلته الزوجة تنفيذًا لرغبته. وتقول التفاصيل، أن الجاني أخذ زوجته على متن سيارته إلى جبل الدرعاء والذي يبعد من المنزل نحو خمسة كيلومترًا ثم أزهق روحها بالاعتداء عليها بعدة ضربات على الرأس كانت كافية لقتلها، وحاول التخلص من الجثة، بصب مادة البنزين عليها وإحراقها حتى تفحمت تمامًا، كما أوضحته الصور المتحفظ على نشرها. وأفادت المصادر أنه تم إلقاء القبض على الجاني، بعد الجريمة، إلا أن القضية مازالت حتى اليوم طي النسيان، دون القصاص، كما أن دوافع الجريمة مازالت غامضة، رغم مرور أكثر من شهرين ونصف على الواقعة.

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