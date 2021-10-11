شاهد: الشابة اليمنية المحجبة آمنه السامعي تتأهل الى نهائي المواهب الفنية بالسويد

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يزيد بن سلمان - شبوة - حيث وصلت الشابة اليمنية المهاجرة آمنه السامعي البالغة من العمر 19 عاماً إلى نهائيات برنامج المواهب السويدي إيدول. وأذهلت الشابة اليمنية آمنه بخفة ظلها الحكام والجمهور العربي والأوروبي بعد تخطيها مشكلات بلادها المنكوبه وتجاوزت تحديات اللجوء لتثبت قدراتها على النجاح في بلاد المهجر إلى جانب ثنائهم على صوتها الذي سيصنع منها نجمة في الساحة العالمية. وأعتبرت صرخة معبرة عن الطاقات والمواهب الشبابية اليمنية. وكانت الشابة أمينة قد أبهرت لجنة الحكام في برنامج اكتشاف المواهب بنسخته السويدية، قبل قرابة الشهر وتألقت في تجارب الأداء بكل جداره.

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