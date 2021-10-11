شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن وفاة صاحب اول وافضل مستشفى خاص بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في صنعاء بأن الدكتور أحمد الخزان مالك مستشفى الخزان التخصصي توفي يوم الأحد . ويُعد الخزان صاحب أول مشروع استثماري في مجال المستشفيات الخاصة في اليمن بعد قيامة بتأسيس ” مستشفى الخزان التخصيصي ” في منطقة شميلة بالعاصمة صنعاء . كما أن مستشفى الخزان حصل على شهادة افضل مستشفى خاص في صنعاء خلال العام 2020- 2021م وفقا لتقييم وزارة الصحة في العاصمة صنعاء .

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