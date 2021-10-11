شكرا لبحثكم عن خبر بيقلعوا هدومهم عشان التريند...فنان مصري يثير الجدل بتصريح على الهواء مباشرة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الفنان المصري محمد صبحي، إنه "يرفض فكرة التريند، التي تدفع الشخص لفعل أي شيء ليتصدر المشهد".
وأضاف صبحي خلال لقائه ببرنامج "spot light" على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "فيه ناس بتعمل أي حاجة علشان تبقى تريند.. ممكن يقلع هدومه علشان يبقى تريند".
وأوضح صبحي، أنه "إن وجد تجاوزات من مليون متابع له على مواقع التواصل الاجتماعي سيبادر بحظر هؤلاء الأشخاص سواء كان هذا التجاوز في لفظ أو توجيه إهانة لشخص".
وأكد صبحي، أنه "لا ينشغل أبدا بنقص عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي"، معتبرا أن كل ذلك يمثل "وهما" قائلا إن "الحقيقة الوحيدة تكون ممن يستفيد ما يعرض عليه، ويكتب تعليقًا مفيدا للآخرين".
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