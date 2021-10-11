التحالف العربي يكشف تفاصيل معركة "العبدية" ومقتل مئات الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف التحالف العربي امس تفاصيل معركة "العبدية" في اليمن، مشيرا إلى مقتل مئات الحوثيين في ضربات للتحالف.



وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي: "عملياتنا الجوية أوقفت على مدى 18 يوما اقتحام الحوثيين لمنطقة العبدية في اليمن".

و أضاف في تصريحات صحفية أن قوات التحالف نفذت 118 استهدافا لحماية المواطنين اليمنيين بالعبدية خلال الـ96 ساعة الماضية.

وكشف المتحدث عن تدمير 15 آلية عسكرية لمليشيات الحوثي ومقتل نحو 400 عنصر إرهابي.

وشدد المتحدث على أن المنظمات الأممية تحمل مسؤولياتها الإنسانية تجاه المحاصرين بالعبدية (مديرية العبدية إحدى مديريات محافظة مأرب في وسط اليمن) في اليمن.

ويثير الحصار الجائر التي تفرضه مليشيات الحوثي الإرهابية على مديرية العبدية أقصى جنوب مأرب مخاوف من حدوث كارثة إنسانية.

ويدخل الحصار القاسي لمديرية العبدية، الأسبوع الثالث بعيد قطع المليشيات الحوثية الشرايين الرئيسية في مسعى لكسر قبيلة "بني عبد" التي تستوطن المديرية وتواصل صمودها الأسطوري في وجه حملة الانقلابيين العسكرية.

ويهدد الحصار أكثر من 33 ألفا و496 مدنيا ونازحا أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والذين أصبحوا في خطر كبير ويفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة الأساسية مع تقييد حركة التنقل.

وعلى مدى الأيام الماضية، توالت حملة التنديدات الصادرة من منظمات حقوقية ومن الحكومة المعترف بها دوليا وفعاليات احتجاجية، والتي حذرت جميعها من استخدام مليشيات الحوثي "التجويع" كوسيلة لتحقيق أهداف عسكرية في العبدية.

كما أطلق ناشطون يمنيون حملة تغريدات واسعة تحت وسم "العبدية تحت الحصار" وذلك بهدف جذب أنظار المجتمع الدولي لممارسة الضغط على المليشيات الحوثية من أجل رفع الحصار الذي يهدد بالفعل بكارثة إنسانية وشيكة وجرائم ترقى لجرائم حرب الإبادة الجماعية.

بالتزامن مع ذلك، يستميت الجيش اليمني ورجال قبائل مأرب في القتال ضد المليشيات الحوثية التي رمت بكل ثقلها جنوبا وذلك من أجل فتح ممرات آمنة تصل لمديرية "العبدية" الواقعة على حدود محافظتي البيضاء وشبوة.