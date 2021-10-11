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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط أقنعة فريق الخبراء الأممي في اليمن

الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365

على باطل بنى بياناته ومخرجات أعماله، وتحول لمصدر تضليلي لحقوق الإنسان في اليمن، فكان لزاما أن ينتهي مشواره بالفشل الذريع.



هذا ما حل بفريق الخبراء الأممي، بعدما رفض ‫مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار، تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية، يطالب بتمديد ولايته لمدة عامين.

المجلس وافق على إنهاء تفويض محققيه، بعد أن وجد أن مليشيات الحوثي ارتكبت أعمالا، قد ترقى لجرائم الحرب، أبرزها الهجوم على مطار عدن الدولي، بهدف تصفية أعضاء الحكومة اليمنية.

قرار رحبت به الأوساط كافة في اليمن، ولقي استحسانا على نحو كبير.

القرار الأممي أنهى مهمة دامت أربع سنوات، من عمل مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين، قوامها كما يؤكد اليمنيون الابتزاز السياسي.

شهور طويلة، والوقائع لم تسجلها تقارير المحققين، إلا من ألسنة الحوثيين، ومن يرشحونهم للتحدث.

أما قصة ليال، الطفلة التي خرجت مع والدها للتنزه، وعادت وإياه جثتين متفحمتين، فقد تحدث عنها الرفاق، ومن نجا من الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيات الحوثي على مأرب وأودى بحياة الكثيرين.

الفريق الذي تأسس أواخر ألفين وسبعة عشر 2017 لتوثيق الانتهاكات باليمن، استجابة لأصوات طالبت بإنشائه، لم يلبث أن تحول إلى أداة حوثية إيرانية، لتبييض الجرائم بحق الشعب اليمني، بل تضليل العالم بواقع حقوق الإنسان في البلاد.

فخلال الأعوام الممتدة من عام ألفين وثمانية عشر 2018 وحتى عام ألفين وواحد وعشرين 2021، أصدر فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن أربعة تقارير.

تحفظت عليها الحكومة اليمنية، واعتبرتها غير منصفة، لعدم شمولها بشكل واف الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الحوثي، فضلا عن إيراد معلومات غير واقعية وبعيدة عن الحرب في اليمن.

في التقريرين الأخيرين الصادرين بعنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة"، و"أمة منسية: دعوة للبشرية لإنهاء معاناة اليمن"، لم يحمل الفريق صراحة مليشيات الحوثي تهمة تجنيد آلاف الأطفال، واعتبرها ظاهرة تشترك في ارتكابها مختلف الأطراف اليمنية‏، إشارة إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

وفي حادثة أخرى، لم تحمل تقارير الفريق عرقلة الحوثي للحركة الملاحية في ميناء الحديدة، أو على الأقل تحميل الانقلابيين مسؤولية عسكرة الموانئ، وتعطيل اتفاق الحديدة، بعد نهب الأموال من الحساب الخاص، بدفع مرتبات الموظفين، وذهب لتسويق مزاعم المليشيات.

وليس هذا فحسب، بل سعت تقارير الفريق لتصنيف هجمات مليشيات الحوثي على دول الجوار، تحديدا السعودية، على أنها هجمات ذات طبيعة عسكرية، في شرعنة فاضحة للإرهاب العابر للحدود، الذي ينفذه الانقلابيون بدعم من إيران.

مع انتهاء مهمة الخبراء الأمميين بهذه الطريقة، يتلقى الحوثيون وداعموهم ضربة قاصمة، فمن المنظمة الأممية ذاتها، ظهر زيف ادعاءاتهم، وتشويههم للحقائق.

أما دول التحالف العربي، فقد سجلت انتصارا قوياً، يدعمه أبناء اليمن، المشتاقون للسعادة وراحة البال، والفرحون بظهور الحق والخلاص من الباطل، وكل أشكاله الطارئة.