شكرا لبحثكم عن خبر صلح قبلي في #يافع رصد ينهي قضية إطلاق النار على الأستاذ ممدوح العفيفي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت منطقة رخمة بمديرية يافع رصد محافظة أبين ظهر يوم الأحد 10 أكتوبر 2021م صلحا قبليا أنهى قضية إطلاق النار التي تعرض لها الأستاذ ممدوح يسلم سعيد العفيفي منذ حو عامين من قبل يسلم جاعم صالح يوسف العمودي.

هذا وقد توجه موكبا قبليا كبيرا برفقة أولاد المرحوم صالح يوسف العمودي يتقدمهم مدير أمن مديرية رصد النقيب حسن أحمد قماطة، وعددا من المشائخ والوجاهات والشخصيات الإجتماعية في المنطقة إلى ديار آل عفيف في ركب العفيفي بمنطقة رخمة مقدمين لهم الاعتذار وفق الأعراف القبلية بما يسمى «الموصول والوصول»، وقد استقبل الأستاذ يسلم سعيد العفيفي وأخوانة من آل عفيف الموكب القبلي مرحبا بمن وفد اليهم وشاكرا مساعيهم الحميدة معلنا قبول حكم المشائخ وإنهاء القضية، والتصالح والتسامح مع أولاد طيب الذكر المرحوم صالح يوسف العمودي.

من جانب أخر عبر عددا من الحضور عن سعادتهم الغامرة بروح التصالح والتسامح التي يجسدها أبناء يافع بتحكيم العقل وحل المشاكل عن طريق العرف القبلي، أو عبر الجهات القضائية بعيدا عن التعصب وإثارة النعرات القبلية والمناطقية.

تكون فريق التحكيم القبلي من:

الشيخ محمد حسين بن عطاف، الشيخ بدر خالد بن عطاف، الشيخ زيد علي ناصر بن محسن الدعاسي، الشيخ عادل صالح بن حوتب، الشيخ ناصر محمد معبد، المحامي علي عبدالله حسن السيد.