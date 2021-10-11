اللجنة الأمنية تقر بتسليم طوق عدن للواء الاول دعم وإسناد

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن قرارا يقضي بتسلم اللواء الاول دعم وإسناد المهام الأمنية في طوق عدن . حيث قضى القرار بتسلم اللواء الاول دعم وإسناد النقاط الأمنية في مداخل ومخارج العاصمة عدن . بينما يخضع افراد قوات طوق عدن لدورات تدريبية مكثفة تعزز من خبراتهم الأمنية والعسكرية . و اكد مصدر عسكري ان قوات اللواء الاول قد بدات بااستلام النقاط الأمنية في مداخل ومخارج العاصمة عدن منها نقطة الرباط . بينما سيتم استلام ماتبقى من نقاط أمنية خلال الساعات القادمة . واكد المصدر العسكري ذاته ان قوات اللواء الاول دعم وإسناد ستقوم بمهامها الامنية في حماية مداخل ومخارج العاصمة عدن على اكمل وجه .

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