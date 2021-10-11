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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إدانات عربية ودولية واسعة لمحاولة اغتيال محافظ عدن

الإثنين 11 أكتوبر 2021

الخليج 365

لاقت محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الأحد، إدانات عربية ودولية واسعة.



وظهر الأحد، تعرض موكب محافظ عدن، رفقة وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة الشرعية، لمحاولة اغتيال بواسطة تفجير سيارة مفخخة، لدى مروره في منطقة حجيف، الواقعة بين مديريتي المعلا والتواهي.

وبينما نجا المحافظ ورفيقه الوزير، أفاد مصدر أمني، أن أربعة أشخاص قتلوا جراء التفجير، وأصيب آخرون بجروح متفرقة، بينها إصابات بالغة الخطورة، مرجحا ارتفاع عدد القتلى لاحقا.

وأدانت السعودية ومصر والكويت وبريطانيا وأمريكا الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن بواسطة سيارة مفخخة أدت لمقتل نحو 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، واعتبرته "عمل إرهابي جبان".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها " تدين بأشد وأقسى العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الثروة السمكية اليوم وأوقع عددا من القتلى والمصابين".

وأكدت الوزارة على أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجهة ضد الحكومة اليمنية والشرعية فحسب بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

وفيما أعربت المملكة عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، دعت كافة الأطراف اليمنية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

من جانبها، أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية صباح اليوم، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء اليمنيين.

ودعت مصر كافة الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف، وإعلاء المصلحة العُليا للشعب اليمني الشقيق بمنأى عن أي حسابات ضيقة أو أجندات خاصة، من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة على نحو يحقق تطلعات الأشقاء اليمنيين نحو وطن آمن ومزدهر.

من جهتها، أعربت الكويت عن استنكارها التفجير الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمنيين، داعية المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وصولا لحل سياسي ينهي الصراع في اليمن.

إلى ذلك، استنكرت بريطانيا محاولة اغتيال محافظة عدن وشددت ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.

وكتب السفارة البريطانية في اليمن تدوينة على "تويتر"، "أخبار مروعة عن هجوم على موكب المحافظ في عدن. قلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم".

وأدانت السفارة جميع أعمال العنف، وخاصة تلك التي تستهدف المسؤولين في الخدمة العامة.

وشددت على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وأن أهالي عدن بحاجة إلى الأمن، "حان وقت تنفيذ اتفاق الرياض".

من جانبها، استنكرت واشنطن بشدة محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري وقدمت أحر التعازي لأسر القتلى.

وقالت واشنطن على لسان القائمة بأعمال السفير الأمريكي كاثي ويستلي إن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنجح في تقويض الجهود اليمنية والدولية لإنهاء الحرب.

وأضافت "أكرر دعمي للحكومة اليمنية لاستعادة الاستقرار وتحسين الحياة وسبل العيش لجميع اليمنيين".

وفي الآونة الأخيرة، شهدت المحافظات الجنوبية باليمن، عددا من الهجمات الإرهابية والاغتيالات التي تبناها تنظيما داعش والقاعدة، وطالما ربط المراقبون تصاعد التفجيرات بمساعٍ إخوانية لإشعال المناطق المحررة في الجنوب، لتطبيق أجندات خاصة بالإسلام السياسي.

وعقب هجوم اليوم، وجهت الحكومة اليمنية الجهات المختصة في عدن بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات "العملية الإرهابية" التي طالت محافظ العاصمة المؤقتة، ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري.