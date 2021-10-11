سلطة مأرب تدين صمت المنظمات الدولية تجاه المحاصرين في "العبدية"

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، الصمت المطبق للمنظمات الدولية تجاه المحاصرين من قبل المليشيا الحوثية في مديرية العبدية، جنوبي المحافظة.

وعبر مصدر مسؤول في السلطة المحلية، عن الإستياء الشديد لعدم قيام الوكالات الأممية والمنظمات الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية بمهامها وواجباتها الإنسانية تجاه المحاصرين في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب. وفقا لوكالة سبأ.

وأكد المصدر أن حوالي 35 ألف شخص يعيشون تحت الحصار والمخاطر والأوضاع الإنسانية الصعبة منذ ما يزيد عن عشرين يوماً.

وأشارت إلى أنه تم منع دخول الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى تعريضهم للقصف الصاروخي والمدفعي من قبل مليشيا الحوثي، على منازلهم ومزارعهم بشكلٍ هستيري، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأكد المصدر في بيان له بأنه تمت مخاطبة المنظمات الأممية ولجنة الصليب الأحمر للقيام بواجبهم الإنساني في توفير ممر آمن للاحتياجات الإنسانية الضرورية من غذاء ودواء وإنقاذ الجرحى جراء اعتداءات مليشيا الحوثي على المديرية وآخرها يوم السبت ٩ أكتوبر ٢٠٢١م، إلا أن تلك المنظمات لم تقم حتى هذه اللحظة بمهامها وواجباتها ومسؤولياتها المهنية والاخلاقية.

وناشدت السلطة المحلية بمأرب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ للقيام بالواجب الأخلاقي والقانوني وفقا للتشريعات والمعاهدات الدولية، تجاه هذه المعاناة الإنسانية.

وأكدت على أهمية الاستجابة العاجلة والإسراع في تلبية الاحتياجات الضرورية للمحاصرين في مديرية العبدية حيث ينذر الوضع بكارثة إنسانية في كافة المجالات.