حكومة الكفاءات تدين الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت وزير الزراعة ومحافظ عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ادانت حكومة الكفاءات السياسية وبشدة الجريمة الإرهابية الغادرة والجبانة التي استهدفت وزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري ومحافظ عدن احمد لملس، بانفجار سيارة مفخخة أثناء مرور موكبهم في منطقة حجيف بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي اسفرت عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين والمرافقين.



وأكدت الحكومة في بيان، ان حكومة الكفاءات وهي تستنكر هذا الفعل الاجرامي الغادر والجبان فانها تشدد في ذات الوقت على ان هذه الاعمال الإرهابية المدانة لن تحقق أهدافها في خلط الأوراق وافشال جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة واعتزامها بتكاتف جهود جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الصف في معركة الوطن والعرب المصيرية ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأشار البيان الى الالتزام الكامل بتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للأجهزة الحكومية التنفيذية والامنية والعسكرية باتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة باستتباب الأمن والاستقرار، وإجراء تحقيقات ميدانية شاملة للوقوف على ملابسات العملية الارهابية الغادرة ومتابعة عناصرها ومرتكبيها وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع بما اقترفوه بحق الشعب والوطن واستباحة الدماء وقتل الابرياء وزعزعة أمن واستقرار عدن والمناطق الأمنه.

وفيما عبرت الحكومة عن الشكر لله بسلامة وزير الزراعة والثروة السمكية، ومحافظ عدن، أعربت عن خالص التعازي لأسر الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.. مؤكدة انها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لملاحقة وتعقب الجناة.