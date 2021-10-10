تأهيل 120 كادراً صحياً بتعز في مجال صحة المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز،اليوم، دورة تدريبية لعدد 120 كادراً صحياً ضمن مشروع الأستجابة لمواجهة فيروس كورنا بتمويل من منظمة أوكسفام البريطانية.



وخلال التدشين أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان الدكتور راجح المليكي، أن الدورة تستهدف 120 متطوع في 10مديرية يعملون في 22 مركز لقاح مستهدف ضمن مشروع الاستجابة لمواجهة فيروس كروما وفق دفعات طبية وتدريبهم خلال شهر .

وحث الدكتور المليكي المتدربين على الاهتمام بالدورة لتمكنهم من أدى رسالتهم الصحية على أكمل وجه لما فيها من أهمية في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من السكان في مختلف مديريات المحافظة، مؤكدآ عن أهمية الدورة التي تأتي في مثل هذه المرحلة.