شكرا لبحثكم عن خبر قوات الشرعية تخسر قيادات ميدانية من العيار الثقيل في العبدية جنوب مدينة مأرب ( اسماء ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استشهد يوم السبت عدد من القيادات الميدانية في قوات الجيش الوطني خلال المواجهات المتحدمة مع مليشيا الحوثي الانقلابيه في جبهة العبدية جنوب مدنية مارب شمال شرق اليمن.

واكدت مصادر عسكرية مطلعة في مارب استشهاد العقيد ياسر العمري برفقة عدد من قيادات الجيش الوطني في المعارك المشتعلة بالعبديه غرف منهم كلأ من :

1-العقيد ياسر العمري

2 -انس ناصر السعيدي

3 -عبدالواحد احمد الشدادي

4-احمد راجح العواضي

5- صالح ضيف الله العواضي

في الجبهه الجنوبيه تخسر

6- ادهم عبدالله المرادي

7-مبارك مبخوت محمد الاجدعي

وعدد اخر لم نتعرف على اسماهم بعد.

وبحسب المصادر فإن العبديه لا تزال حتى اللحظة تحت قصف مدفعي كثيف وهجمات هي الاعنف منذ اندلاع الحرب اضافة الحصار المطبق الذي تفرضة قوات الحوثي على العبدية منذ قرابة شهر.

مشيرة إلى أن الهجوم مستمر منذ فجر اليوم وحتى اللحظة بجبهة العبدية.