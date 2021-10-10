شكرا لبحثكم عن خبر الآلاف من المتقدمين لشراء شرائح عدن نت بعد ساعات من اطلاق الموقع الالكتروني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر مطلع أن الموقع الالكتروني الذي أطلقته شركة عدن نت اليوم استقبل الآلاف من المتقدمين لشراء شريحة عدن نت .

وأوضح المصدر إنه خلال الساعات الأولى وصل عدد الطلبات والحجز إلى أكثر من 5000 ألف شريحة . وشكا عدد من المتقدمين لشراء الشريحة تعثرهم حيث نشر عدد من رواد التواصل رسائل توضح فشل المحاولات . وحسب صفحة عدن نت على الفيس بوك أن الاقبال على موقع الحجز المسبق كان كبير جدا مما تسبب ذلك بتأخر فتح الموقع لدى العديد من المتقدمين، وأكدت الشركة بإستمرارية فتح التسجيل لعدة أيام قادمة لإتاحة الفرصة للجميع مع التقيد بشروط وأحكام الموقع وأبرزها إستثناء من يمتلكون شرائح مسبقة من الحصول على شريحة جديدة.

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