حيدر أبوبكر العطاس يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان الرئيس حيدر أبوبكر العطاس التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ محافظة عدن، اليوم الأحد والذي راح ضحيته عدد من مرافقي المحافظ ومدنيين.



وارسل برقية ادانة وتعزية.

وجاءت كالآتي..

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الافاضل اللواء سالم السقطري وزير الزراعة و الاستاذ احمد حامد لملس محافظ محافظة عدن

سلامات حفظكم الله ورعاكم من كل مكروه ، بلغنا نباء هذا الفعل الإرهابي الذي استهدف موكبكم واستشهد فيه بعض أفراد حراستكم فأننا ندين هذا الفعل الإجرامي و ندعو الأجهزة المعنية لرفع مستوي اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليص عدن من شرور هؤلاء وأمثالهم ونتقدم لأسر الشهداء بأصدق آيات العزاء وعظيم المواساة القلبية ونشاطرهم الألم والحزن، وندعوا الله – تعالى – أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يشفي الجرحى.

إنٍا لله وإنّا إليه راجعون.

حرس الله عدن وأهلها من أفعال وشرور العابثين الارهابيين الحمقاء

وحفظكم الله وسدد خطاكم وفقكم للخير