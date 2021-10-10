معين عبدالملك يصل الى القاهرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، اليوم الاحد، الى العاصمة القاهرة، في مستهل زيارة عمل رسمية لجمهورية مصر العربية، تلبية لدعوة نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.



وجرت لرئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والوفد المرافق له مراسيم الاستقبال الرسمية، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتور عمرو طلعت، وسفير اليمن في القاهرة محمد مارم وعدد من المسؤولين المصريين، واعضاء سفارة بلادنا في القاهرة.

وقام رئيس الوزراء ومعه نظيره المصري باستعراض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وعقدي رئيسي وزراء البلدين في صالة الاستقبال جلسة مباحثات قصيرة، تبادلا فيها التحايا ووجهات النظر إزاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتطلعات المعقودة على هذه الزيارة وما يمكن ان تثمر فيه من فتح افاق مجالات جديدة للتعاون الاخوي بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.

ومن المقرر عقد جلسة مباحثات رسمية بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، وتقدير الدور المصري الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية على المستوى الثنائي ومن خلال مشاركتها في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي المحافل الإقليمية والدولية، واليات تنسيق التعاون خلال الفترة القادمة، وما يمكن ان تقدمه مصر لليمن من دعم.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء خلال الزيارة وزراء كل التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج، والنقل عبدالسلام حميد، والنفط والمعادن عبدالسلام باعبود، والصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، ومدير مكتب رئيس الوزراء انيس باحارثة وأمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج، ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين افراح الزوبة.