شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قافلة غذائية شعبية لدعم الجيش الوطني والمقاومة في الجبهة الجنوبية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

انطلقت اليوم من مدينة مأرب، قافلة غذائية شعبية، لدعم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في الجبهة الجنوبية للمحافظة، مقدمة من الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن محافظة مأرب.



وكان في استقبالهما لدى وصولهما عددا من القيادات العسكرية وقيادات المقاومة الشعبية في جبهة ملعا حريب، وجبهة علفا الجوبة، والذين رحبوا بهذا الدعم والإسناد الذي يعبر عن التلاحم والوقوف الشعبي إلى جانب الجيش والمقاومة، في المعركة الوطنية للدفاع عن الهوية الوطنية والثورة والجمهورية، وكرامة الانسان اليمني، ضد مليشيا الحوثي السلالية التابعة لإيران.

ولفتوا إلى أن هذه القوافل تعزز من صمود المقاتلين في جبهات القتال، وتشد من عزيمتهم للانطلاق نحو تخليص الشعب اليمني من هذه المليشيا الإرهابية.