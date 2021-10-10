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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تستنكر التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعربت الكويت عن إدانتها لحادث التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن احمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري اليوم الأحد والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.
وأكدت وزارة الخارجية موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره داعية المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده وصولا إلى الحل السياسي الذي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وبما يحقن دماء الشعب اليمني ويحقق استقرار وطنه ويصون وحدة ترابه.
وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.