الكويت تستنكر التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

وأكدت وزارة الخارجية موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره داعية المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده وصولا إلى الحل السياسي الذي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها ‏وبما يحقن دماء الشعب اليمني ويحقق استقرار وطنه ويصون وحدة ترابه.

أعربت الكويت عن إدانتها لحادث التفجير الإجرامي الذي استهدف موكب محافظ عدن احمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطري اليوم الأحد والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012