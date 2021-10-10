شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة السعودية تدين محاولة استهداف محافظ عدن ووزير الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب محافظ عدن احمد لملس ووزير الزراعة والثروة السمكية سالم السقطر اليوم وأوقع عدداً من القتلى والمصابين.



وأكدت وزارة الخارجية أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب؛ بل للشعب اليمني بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن كما كانت منذ اليوم الأول، داعية الأطراف كافة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.