النائب العام يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون القضائي المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث النائب العام الدكتور أحمد الموساي، مع نظيره السعودي سعود المعجب، اليوم في الرياض، تعزيز التعاون القضائي الدولي ومجالات التدريب والتأهيل للكوادر القضائية.



واكد الدكتور الموساي على أهمية تفعيل التعاون القضائي الدولي بين البلدين، وما يتطلب من التنسيق والترتيب بين النيابتين، في إطار الاتفاقيات الاقليمية والثنائية.

واستعرض النائب العام، تجربة النيابة العامة اليمنية، وأتمتة العمل القضائي، والربط الشبكي لنيابة الأموال العامة والسجون، حتى قيام مليشيا الحوثي الإرهابية في2014، بالانقلاب على مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية، ودمرت بشكل ممنهج مؤسسات الدولة ومنها النيابة العامة والقضاء.. مشيدا بتجربة النيابة العامة السعودية في النظام الإلكتروني.

من جانبه رحب النائب العام السعودي بالوفد اليمني برئاسة الدكتور الموساي، مشيرا الى ان هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع أجهزة النيابة العامة بين البلدين، لافتا إلى أن اللقاء كان مثمراً وتناول العديد من القضايا التي تهم الجهازين العدليين في البلدين.