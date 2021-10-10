البرلمان العربي يدين استهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان البرلمان العربي، استهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية، بسيارة مفخخة اليوم ، مما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من الابرياء، محذرا من خطورة تصاعد العمليات الإرهابية التي تنال من المدنيين ومن أمن واستقرار اليمن.



وأكد البرلمان العربي في بيان صحافي اليوم، تضامنه الكامل مع اليمن لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتصدي لمخططاتها الخبيثة، التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وتكثيف الجهود لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث ودعم جهود الدول الوطنية في هذا الشأن.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه للحكومة اليمنية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.