شكرا لبحثكم عن خبر الدفاعات الارضية الجنوبية تطارد مسيرة معادية في سماء عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في العاصمة عدن ان اصوات المدافع المضادة للطيران التي سمعته في العاصمة عدن قبل قليل، يتم تصويب قذائفها نحو ما يعتقد انه طيران معادي في سماء المدينة.

وقالت المصادر ان تركيز الضرب كان فوق سماء مدينة التواهي، وطالبت المواطنين بعدم القلق كون المدفعين تتعامل مع العدو باحترافية في التصدي والتصويب.

وظهر الاحد انفجرت عبوة مفخخة بموكب المحافظ احمد لملس اسفر عن استشهاد عددا من مرافقيه في مدينة التواهي.