شكرا لبحثكم عن خبر شركة عدن نت تطلق الموقع الالكتروني لبيع الدفعة الجديدة من الشرائح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلقت صباح اليوم شركة عدن نت الموقع إلالكتروني الخاص لبيع شرائح الدفعة الجديدة التي أعلنت عنها مؤخرا وذلك يأتي ضمن خطة توسيع الخدمة بتمكين دفعة جديدة من المشتركين الحصول على خدمة الإنترنت من الجيل الرابع .

اطلاق الموقع جاء ضمن الخطط البديلة والاجراءات المتبعة لمعالجة سلبيات واجهت الشركة في المرحلة السابقة ، والهدف من الموقع تمكين المشتركين من التسوق الالكتروني وشراء شريحة عدن نت بكل سهولة ويسر وبعيدا عن الطوابير والازدحام كما إن الموقع يمنع أي ممارسات سلبية .

كما طمئنت الشركة جميع الراغبين بالحصول على الشريحة بأن فترة التسجيل عبر الموقع ستسمر لعدة أيام وذلك حرصاً لإتاحة الفرصة لإضافة عملاء جدد للشركة.

وتمنث الشركة الجهود المبذولة من قبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج ومساهمته بتعزيز نجاح المشروع الوطني عدن نت والعمل على تطوير الخدمة وتوسيعها وتسريعها .