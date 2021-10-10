انتقالي حضرموت يدين العملية الإجرامية المستهدفة لمحافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

دانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت عملية التفجير الإرهابية الآثمة التي استهدفت اليوم الأحد موكبي الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي ، محافظ العاصمة عدن المناضل أحمد حامد لملس ، ووزير الزراعة والثروة السمكية اللواء السقطري ، والتي أسفرت عن إستشهاد وإصابة عددا من الجنود والإعلاميين المرافقين للمحافظ والوزير .



معبرة عن حمدها وثنائها لله تعالى على نجاة المحافظ لملس والوزير السقطري ، مبتهلة إلى الله العلي القدير أن يتقبل الشهداء في الفردوس الأعلى ويمن على أهاليهم بجميل الصبر والسلوان ، وأن يشفى الجرحى .. داعية الأجهزة الأمنية إلى مزيد من اليقظة وتكثيف الجهود الاستخباراتية للقبض على الارهابيين .

نص البيان :

تدين الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت ، بأشد عبارات الإدانة والشجب والاستنكار ، العملية الإرهابية الآثمة ، التي استهدفت صباح اليوم الأحد، بالعاصمة عدن ، موكب الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، محافظ العاصمة ، الاستاذ أحمد حامد لملس، واللواء سالم عبدالله السقطري مساعد الامين العام للمجلس ، وزير الزراعة والثروة السمكية، ما أدى الى استشهاد وإصابة عدد من مرافقيهم والمواطنين الأبرياء ..

وتعبر الهيئة التنفيذية عن ثنائها وحمدها لله تعالى على فشل العملية الإرهابية في تحقيق هدفها الإجرامي ، باستهداف المناضلين ، لملس والسقطري ، ونجاتهم .. مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة ، ويعصم قلوب أهلهم وذويهم بالصبر الجميل ، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل ..

وإذ تدين الهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت هذه العملية الإجرامية ، فإنها تحث الأجهزة الأمنية والعسكرية على مزيد من اليقضة والحذر ، وتكثيف العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقة الخلايا الارهابية، وتطهير العاصمة وكل محافظات الجنوب من شرورهم ، وحفظ أمن الجنوب واستقراره .

حفظ الله قيادات مجلسنا وقادة أمننا وجيشنا البواسل وأبناء شعبنا كافة .

والرحمة والخلود لشهدائنا ، والشفاء العاجل للجرحى ، والنصر لجنوبنا.