البحسني يبحث مع لجنة الاستثمار بحضرموت مصفوفة من المشاريع المهمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، لجنة الاستثمار بالمحافظة، برئاسة مدير عام هيئة الاستثمار بحضرموت الدكتور محمد علي الجوهي.



وبحث المحافظ البحسني مع اللجنة مصفوفة من المشاريع المهمة في المحافظة، وفي مقدمتها مشاريع تحسين الطاقة التوليدية للكهرباء، وإيجاد حلول للاختناقات المرورية في شوارع مدينة المكلا، وبحث سبل تحسين البنية التحتية للمدينة، للحد من أضرار الكوارث نتيجة للمتغيرات المناخية السنوية.

وأكد المحافظ أهمية إقرار المشاريع المهمة بالمحافظة التي تلامس واقع ومعيشة المواطنين، لافتًا بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية لتحسين مستوى الخدمات لأبناء المحافظة، من خلال تنفيذ المشاريع الاستثمارية في القطاعات الخدمية بالمحافظة، مشددًا على اللجنة ببذل مزيد من الجهود لما من شأنه الارتقاء بالمشاريع الاستثمارية.

حضر اللقاء أعضاء لجنة الاستثمار، مدير عام مكتب وزارة التخطيط عمر الأشولي، والمهندس أحمد السكوتي، والدكتور خالد الجابري، وخالد السباعي وهدى جبران، ومدير عام مكتب محافظ حضرموت ناصر القرزي