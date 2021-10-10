برعاية الزبيدي:”الازدهار” تنظم ندوة توعوية عن خطر فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

نظمت مؤسسة الإزدهار للتنمية و التأهيل و برعاية كريمة من عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي و بالتنسيق مع اللجنة الفنية للإستجابة السريعة لمواجهة وباء كورونا .. و مكتب الصحة و السكان بالمديرية و مستشفى غيل باوزير ندوة توعوية تحت عنوان ( جائحة كوورونا ” كوفيد19 ” – الموجة الثالثة في مديرية غيل باوزير .. والخطر المترتب من ترك الاحترازات ) .



وخلال الندوة تحدث المشاركون عن عملية استقبال الحالات دون أي مكان مخصص للفرز أو الفحص للحالات المشتبه بالكوفيد 19. مما يعود ذلك بسبب شحت إمكانيات المستشفى من اللوازم الضرورية .

وأضاف المشاركون أن من الصعوبات التي تواجة إدارة مستشفى غيل باوزير ولجنة الإستجابة السريعة لمكافحة كورونا والاطباء العاملين في المستشفى هو رفض الناس لتقبل وجود جائحة كورونا في مديرية غيل باوزير .

وأكدو في حديثهم على أهمية التناغم بين مختلف أجهزة المديرية و السلطة المحلية و الجهات الصحية و مرافق الدولة من حيث التجاوب في تعليمات الجهات الصحية بالمديرية بالاحترازات.