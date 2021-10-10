وكيل أول حضرموت يطلع على نتائج لقاء وفد مؤتمر حضرموت الجامع بالمبعوث الدولي ورئيس الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول حضرموت رئيس حلف حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع اليوم الأحد، على نتائج اللقاءات التي أجراها وفد مؤتمر حضرموت الجامع في العاصمة المؤقتة عدن مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد «هانز غروندبرغ»، و رئيس مجلس الوزراء الدكتور «معين عبدالملك» ..



وخلال اللقاء أستعرض عضو هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع رئيس الدائرة السياسية الأستاذ محمد عبدالله الحامد والأمين العام المساعد لشؤون الساحل والهضبة الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ نتائج لقاء الوفد بالمبعوث الدولي والذي تم خلاله تناول آخر التطورات في مسارات عملية السلام، والتأكيد على حق مشاركة حضرموت في التسوية السياسية القادمة..

وأكدا بأن المبعوث الدولي أشاد بمؤتمر حضرموت الجامع وبتجربته الرائدة في جمع أطياف ومكونات المجتمع بتوجهاتها المختلفة، مشيرين إلى أنه أيضًا أشاد بالطرح المسؤول للقضايا بكل شفافية ووضوح وبتنوع وفد مؤتمر حضرموت الجامع ومشاركة المرأة فيه, كما أعرب عن شكره وترحيبه بالدعوة التي قدمها له الوفد بزيارته حضرموت منوهين إلى انه أبدى آمله بتحقيقها في القريب العاجل .

واستمع الشيخ بن حبريش إلى نتائج لقاء الوفد بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور «معين عبدالملك»، وما تم خلاله من استعرض جملة القضايا التي تهم حضرموت ما تعيشه من أوضاع غير مستقرة في جوانب الخدمات ومنها الكهرباء إضافة إلى معاناة المواطنين من سوء الأحوال المعيشية جراء انهيار العملة الوطنية ولما لذلك من تداعيات عدة ، مؤكدين أن رئيس الوزراء أعرب عن اهتمامه بحضرموت

والنظر في معالجة القضايا التي تم طرحها ومساندته لجهود السلطة المحلية في الارتقاء بالأوضاع الخدمية.

وفي ختام اللقاء استلم الشيخ بن حبريش تقريرًا مكتوبًا من الأخوين عضو هيئة رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع رئيس الدائرة السياسية الأستاذ محمد عبدالله الحامد والأمين العام المساعد لشؤون الساحل والهضبة الدكتور عبدالعزيز سعيد الصيغ عن زيارة وفد مؤتمر حضرموت الجامع للعاصمة المؤقتة عدن.