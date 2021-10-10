البحسني يطلع من اللجان المشكّلة في الساحل والوادي على الإجراءات والمعالجات للتخفيف عن المواطنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، من اللجان المشكّلة من ساحل ووادي المحافظة، إلى جملة من الإجراءات والمعالجات العاجلة المحلية، والإجراءات المركزية لرفعها إلى الحكومة، لتقديم يد العون والتخفيف عن المواطنين جراء الضائقة التي يعيشونها.



واستعرض وكلاء المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، وللشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، وللشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، جملة من المقترحات لمعالجة الوضع المالي بالمحافظة، ومناقشة الإجراءات المتعلقة بالسلطة المحلية لتنفيذها، والمركزية ودول التحالف العربي لمخاطبتها، لمساندة الحكومة في وضع حد لتدهور العملة المستمر، والبحث عن آلية لاستيراد المواد الأساسية بأسعار مناسبة، للتخفيف عن المواطنين الأعباء المعيشية الصعبة.

وأكد المحافظ البحسني أن نتائج اللجان المشتركة من ساحل ووادي حضرموت ستسهم في التخفيف عن الناس وتقديم لهم يد العون والمساعدة في ظل هذه الظروف الصعبة، منوهّا بأهمية المقترحات التي تم مناقشتها، وأبدى المحافظ استعداد السلطة للتدخل في جوانب ضبط محال الصرافة المخالفة، والسعي لتوفير بعض المواد الأساسية بأسعار مستقرّة لتأمين الاستقرار للمواطنين والتخفيف عنهم الضائقة التي يمرون بها.

وأعلن المحافظ عن بدء تدشين أعمال صندوق حضرموت الخيري خلال الأيام القريبة القادمة، الذي سيستهدف نحو 10% من الأسر المعدمة من سكان المحافظة، إلى جانب تمكينها في الاعتماد الذاتي على النفس